Już wiadomo, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Jak poinformował Donald Tusk, po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, Polacy w pierwszą niedzielę kwietnia wybiorą lokalne władze. Będzie to zaledwie tydzień po Wielkanocy. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia. Wynika to bezpośrednio z ustawy, która stwierdza, że między pierwszą a drugą turą muszą minąć dwa tygodnie. Podczas wyborów wyłonimy nie tylko prezydentów czy burmistrzów miast, ale także radnych miejskich oraz wybierzemy przedstawicieli do sejmików województw.