Do godziny 17 frekwencja w II turze wyborów samorządowych wyniosła 33,17 proc. - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. We wcześniejszym komunikacie podano, że do godziny 12 do urn wyborczych udało się 12,93 proc. uprawnionych do głosowania.