Wybory samorządowe już w kolejny weekend, a to oznacza, że kampania wchodzi w zaawansowaną fazę. W mediach społecznościowych Agnieszki Rupniewskiej, kandydatki na prezydenta Zabrza pojawiło się nagranie z gościem.

Wybory samorządowe. Marek Czyż na nagraniu kandydatki na prezydent Zabrza

Wideo opublikowano w piątek rano. Widać na nim Agnieszkę Rupniewską wraz z Markiem Czyżem - prowadzącym program informacyjny "19:30" na antenie TVP . - Dzień dobry Zabrze, wiecie z kim zaczynam dzisiejszy poranek? Z panem redaktorem Markiem Czyżem. Wybraliśmy się na krótką podróż po naszym mieście. Na pewno niebawem zobaczycie efekty tej podróży - mówi na nagraniu kandydatka do objęcia urzędu prezydenta w Zabrzu.

Z samymi zainteresowanymi nie udało się nam skontaktować, ale w sprawie wspólnego nagrania Rupniewskiej z Czyżem Interia rozmawiała z politykiem Koalicji Obywatelskiej Tomaszem Głogowskim, posłem wybranym z okręgu zabrzańskiego. - Zakładam, że to zapowiedź jakiejś rozmowy, materiału dziennikarskiego, w którym pani Agnieszka brała udział - ocenił krótko. Podkreślił, że należy wstrzymać się do zobaczenia, czego jest to zapowiedź.