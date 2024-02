Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Legnicy stwierdził, że koalicja rządząca rozwija swoje koncepcje , które nie są korzystne dla Polaków. Odnosząc się do planowanych zmian w systemie edukacji, takich jak zniesienie prac domowych w najniższych klasach szkół podstawowych, stwierdził, że minister edukacji Barbara Nowacka zachowuje się jak "zła nauczycielka".

- Jak zlikwidować prace domowe, CKP? Od tego zaczyna ten rząd, od likwidacji? To, co się teraz dzieje, jest atakiem na prawa człowieka . Oni nam zarzucali łamanie praworządności. Odpowiedzcie jednym zdaniem (tym, którzy mówili, że PiS uderza w polską praworządność - red.): Przecież w każdej sytuacji była ustawa. Tymczasem teraz ten rząd nie przyjmuje ustaw - mówił były premier.

Mateusz Morawiecki: Wykonam taką małą prowokację

Mateusz Morawiecki dodał też, że niedawno wrócił z Brukseli, gdzie panuje zaniepokojenie tym, co dzieje się w Polsce . - Im się w głowie nie mieści, jak można uchwałami Sejmu wprowadzać zmiany. Nie mogą nas rżnąć piłą mechaniczną, a my będziemy milczeć - mówił. Nadmienił, że najbliższe wybory pokażą, czy Polacy się obawiają.

- Wykonam taką małą prowokację z Legnicy, może ona pójdzie w świat. Dobrze by było, żeby w którymś z krajów jakiś premier poszedł do urzędu, czy biura antykorupcyjnego i powiedział "koniec kadencji" (...) Bruksela nie reaguje na to, jak bezwstydnie łamane jest prawo w Polsce - kontynuował Morawiecki.