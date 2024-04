Obaj nasi rozmówcy i kandydaci na prezydenta Krakowa wspominają o błędzie statystycznym. Co to takiego? Błąd statystyczny w poprawnie przeprowadzonych badaniach powinien wynosić około 3 proc. Oznacza to, że o tyle może ostatecznie zmaleć lub wzrosnąć wynik danego kandydata. Jak powiedzieli prowadzący wieczór wyborczy w Polsat News, w przypadku tego badania tzw. błąd statystyczny to 4 proc.

