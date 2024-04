Minimalna różnica na Mazowszu. Ważny polityk PiS zapowiada protest

Wybory samorządowe. Barbara Gąsiorowska minimalnie wygrywa w Nowym Mieście nad Pilicą

Z danych PKW po przeliczeniu 100 proc. oddanych głosów wynika, że Gąsiorowska pokonała urzędującego burmistrza o... 6 głosów. W drugiej turze wyborów samorządowych na kandydatkę PSL zagłosowało 1886 mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą (50,08 proc.). Mariusz Dziuba otrzymał 1880 głosów, co stanowiło 49,92 proc.

Kandydata PiS w kampanii wspierał m.in. były marszałek Senatu Stanisław Karczewski . Z kolei kandydatce PSL poparcia udzielił wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz . Przekonywał m.in., że "już wiele razy udowodniła, że jest skuteczna i zdeterminowana do działania". "Inwestycje w ochronę zdrowia, energetykę odnawialną, cyfryzację i obronność to jej pomysł na Nowe Miasto nad Pilicą. Będzie godnym reprezentantem swojej małej ojczyzny" - zapowiadał.

Nowe Miasto nad Pilicą. Kim jest Barbara Gąsiorowska?

"Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą, dziękuję Wam za to, że tak licznie przybyliście do urn wyborczych i zagłosowaliście. Dziękuję wszystkim tym, co oddali swój głos na mnie. Trudno było, ale się udało. Obiecuję Wam, że wróci normalność" - zadeklarowała w nocy z niedzieli na poniedziałek nowa burmistrzyni w mediach społecznościowych.