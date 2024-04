Wybory samorządowe 2024. Czego chcą mieszkańcy Krakowa? Przypominają o niespełnionych obietnicach

Jak natomiast zauważył pan Adrian , że wszyscy w mieście "narzekają na beton i wąskie osiedla", dostrzegając w tym absurd , bo mimo to "te mieszkania są natychmiast wykupywane". Rozmawialiśmy także z panią Martą , martwiącą się o mieszkających na Starym Mieście . - Tam żyje się bardzo ciężko - uznała, nawiązując do kłopotów sprawianych niekiedy przez turystów .

Łukasz Gibała czy Aleksander Miszalski - kto prezydentem Krakowa? Zobacz debatę Interii

- Sprzedałem firmę, bo to budziło wątpliwości wśród wyborców. Jeśli rzeczywiście coś będzie budziło wątpliwości wyborców, a wyborcy będą tego chcieli, to to sprzedamy - mówił Gibała. Miszalski dopytywał: "Ale z zadłużonym Krakowem tak nie zrobisz? Nie oddasz?". Na to Gibała ripostował, że "zadłużony Kraków jest przez Jacka Majchrowskiego i przez was, Olku, bo wy współrządziliście z Majchrowskim".