Chaos w szeregach Prawa i Sprawiedliwości nadal trwa. Choć do wyborów samorządowych zostało mniej niż dwa miesiące, partia nadal nie znalazła chętnej osoby, która chciałaby być kandydatem na prezydenta Krakowa . Z wyborczego wyścigu, jak ustaliła Interia, wycofał się właśnie Łukasz Kmita . To poseł i były wojewoda małopolski.

Nazwisko Kmity, jako ewentualnego kandydata, pojawiło się po tym, jak na start nie zdecydowała się Małgorzata Wasserman, która jeszcze do niedawna wydawała się naturalnym wyborem. Posłanka w ostatnich wyborach samorządowych dostała się do drugiej tury i otrzymała 121 tys. głosów. Także w ostatnich wyborach parlamentarnych Wasserman zdobyła bardzo dobry wynik - 125,7 tys. głosów.

Wybory samorządowe 2024. Łukasz Kmita. Brak pieniędzy na kampanię

Poseł Kmita był jedynym politykiem PiS, który wstępnie wyraził zgodę na start w wyborach na prezydenta Krakowa. Szkopuł w tym, że polityk pochodzi z Olkusza (woj. małopolskie) i z tym rejonem jest związany. W przeszłości PiS w walce o prezydenturę w Krakowie wystawiło mieszkającego poza Krakowem Marka Lasotę. Było to w 2014 r., a polityk wszedł do drugiej tury, gdzie zdobył 41 proc. głosów.

- Wciąż nie wiadomo, ile centrala zamierza przeznaczyć na kampanie poszczególnych kandydatów w dużych miastach. W centrali mają świadomość, że szanse na zwycięstwo w tych ośrodkach są bardzo małe, zatem wydawanie pieniędzy na kampanię w dużych miastach się po prostu nie kalkuluje. Dla partii ważniejsze są wybory do Parlamentu Europejskiego i na tę kampanię mają iść duże pieniądze. Dlatego wydawanie środków na z góry przegrane potyczki o miasta jest bez sensu - mówił nam jeden z polityków PiS z południa Polski, który dostał propozycję startu. Jednak jest już nieaktualna. Jednym z powodów jest kwestia finansowa.

Od centrali usłyszeliśmy, że pokryją oni koszty wydrukowania ulotek czy dostarczenia gazetek do skrzynek mieszkańców. Jednak pokrycie reszty kosztów, jak plakatowanie, pozostanie po stronie kandydata - mówił na początku lutego jeden z polityków PiS z Krakowa. - Niejasne na ten moment jest także rozliczenie kosztów. Jedna z wersji zakłada, że to kandydat i jego środowisko mają na początku pokryć całość kampanii, a potem część pieniędzy zostanie im zwrócone. W przypadku Krakowa liczyć trzeba w setkach tysięcy złotych. Kogo na to stać? - dodawał.