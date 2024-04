Wybory samorządowe. Mastalerek uderza w Tuska. "Jego styl zniechęca"

Mastalerek krytykuje styl Jacka Kurskiego

Marcin Mastalerek odniósł się też do chęci startu Jacka Kurskiego w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego .

- To nie pomoże Prawu i Sprawiedliwości. PiS może wrócić do władzy, jeżeli będzie się zachowywać na odwrót niż Jacek Kurski. Jeżeli ktoś uwierzył w tę własną propagandę, że propaganda Jacka Kurskiego jest dobra, to m.in. dlatego PiS straciło władzę. Są ludzie, którzy wiedzą, że Kurski wygrał wybory prezydenckie. Proszę zapytać prezydenta, nie było faceta w kampanii wtedy. Na pewno jest skuteczny wewnątrz partii, bo są tacy, którzy w to wierzą - powiedział.