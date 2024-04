Kraków. Wybory samorządowe. Kłopoty Łukasza Gibały - jest zawiadomienie

W związku z tym działacz przekazał, że " zachodzi istotne podejrzenie , że nastąpiło przyjęcie przez KWW Łukasza Gibały korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym " od wspomnianego stowarzyszenia "w postaci wytworzenia treści, wydrukowania oraz wprowadzenia do obrotu na szeroką skalę".

Jak przekazał Leśniak, treść gazetki "przejawia cechy agitacji wyborczej za konkretnym kandydatem na prezydenta, zgłoszonym przez komitet wyborczy, co wyczerpuje znamiona czynu opisanego w art. 507 Kodeksu wyborczego". Czyn zagrożony jest grzywną od tysiąca do 100 tysięcy złotych.

Do zawiadomienia przesłanego do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, jak i wiadomości skierowanej do naszej redakcji, działacz dołączył także skan wskazanego dwumiesięcznika.