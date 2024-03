Lider sondażu nie może spać spokojnie. Problemy jednego z koalicjantów

Do wyborów samorządowych zostały niecałe dwa tygodnie. 7 kwietnia obywatele Polski ruszą do urn, by zagłosować w wyborach samorządowych. Niektóre z partii liczą, że powtórzą swój sukces z wyborów z października ubiegłego roku. W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.