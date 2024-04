Na niespełna tydzień przed drugą turą wyborów samorządowych kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała był pytany o kampanię uderzającą w jego konkurenta Aleksandra Miszalskiego z KO. Jeszcze przed pierwszą turą krytykował on polityka obozu władzy za prowadzenie analogicznej akcji skierowanej w jego stronę. - To jest zasadnicza różnica. (...) Tam informujemy o dwóch faktach, które naszym zdaniem są bulwersujące, które podważają wiarygodność i uczciwość mojego kontrkandydata - powiedział Gibała. Reklama

Krakowski radny podkreślił, że na plakatach sfinansowanych przez jego sztab napisano, iż jedno z wydarzeń organizowanych przez Miszalskiego było wspierane przez "dużego dewelopera", firmę Strabag, który startuje w miejskich przetargach. - Jeżeli Aleksander Miszalski zostałby prezydentem, on i jego urzędnicy będą rozstrzygali przetargi, w których startuje jego sponsor. To jest sytuacja kuriozalna - powiedział.

Jak natomiast głosi napis na kolejnym banerze, Miszalski jako poseł KO "zachowywał się jak lobbysta w Sejmie", ponieważ zabiegał o interesy branży turystycznej w czasie, gdy sam był wówczas jej udziałowcem. Podkreślił, iż chodziło o dofinansowanie opiewające na kwotę 11 mln złotych. - Uważamy, że takie działania trzeba nagłaśniać. Robimy to z otwartą przyłbicą, to jest różnica między tą a tamtą kampanią - stwierdził Gibała.

Jak dodał, akcja posła KO była - w jego przekonaniu - "nielegalna", ponieważ została opłacona przez prywatnego dewelopera. Banery Gibały natomiast mają być finansowane wyłącznie ze środków jego komitetu.

Gibała zasugerował również, że Miszalski jest hipokrytą, ponieważ mówi o "polityce miłości", a jednocześnie "napisał sobie osiem gwiazdek na czole" - w tym momencie kandydat użył wprost wulgarnego określenia, które kryje się pod popularnym hasłem oponentów PiS.

Radny zdementował również, jakoby zabiegał o poparcie jakichkolwiek polityków, także z Prawa i Sprawiedliwości. - Olek Miszalski ściągnął tutaj Rafała Trzaskowskiego czy Donalda Tuska, czyli osoby niezwiązane z Krakowem, żeby otrzymać ich poparcie (...). Natomiast ja żadnych wydarzeń z politykami PiS-u nie mam zamiaru organizować - zdeklarował, wykluczając jakiekolwiek stanowiska w magistracie dla polityków PiS.

Tymczasem w poniedziałek po południu kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał oficjalne poparcie prezesa PSL i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. - W pierwszej turze ja i moje środowisko wspieraliśmy prof. Kuliga. Startowaliśmy z panem prezydentem Majchrowskim od lat. PSL jak się decyduje na współpracę, to ona jest na długie lata i tak też będzie w tym wypadku - powiedział lider ludowców podczas wspólnej konferencji z Miszalskim.

Poseł KO powiedział, że wsparcie wicepremiera - jego kolegi z liceum - "to powód do dumy". - Jestem do dyspozycji i będę te sprawy rządowe, ważne dla samorządów, tutaj na miejscu realizował, a ta współpraca w tych czasach jest bardzo ważna. Nie potrzebujemy eksperymentów - dodał z kolei Miszalski.

Kandydata na prezydenta Krakowa z KO zapytano, czy zabieganie o poparcie polityków ogólnokrajowych jest dobrą strategią w walce o urząd w stolicy Małopolski. - Najbardziej pomoże wsparcie mieszkańców (...). Co nie znaczy, że pokazywanie dobrej współpracy z rządem i tego, że mamy synergię pomysłów i wzajemne wsparcie nie przekona również krakowian do tego, że w tych czasach ta stabilność i dobra współpraca jest lepsza niż wojna, walka, hejt i wzajemne obrażanie się - skomentował.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział z kolei, że jest rodowitym mieszkańcem Krakowa, a Aleksander Miszalski dodał natomiast, że Łukasz Gibała "uzyskał poparcie Beaty Szydło, która z Krakowa nie jest".

Pytany o wsparcie od innych kandydatów - Andrzeja Kuliga i Rafała Komarewicza, którzy nie dostali się do drugiej tury wyborów - Miszalski powiedział, że "przyjmie takie poparcie z pokorą i szacunkiem". Reklama

Poseł KO odniósł się również do banerów wywieszanych od minionego weekendu przez Łukasza Gibałę. - My jesteśmy zdecydowanie przeciwni rozkręcaniu takiej nagonki i hejtu. Ja przypomnę, że to Łukasz Gibała apelował, aby ta kampania była pokojowa, rzeczowa i merytoryczna. Apelował do momentu, gdy zobaczył swój wynik w pierwszej turze, a teraz nagle okazało się, że zmienia strategię i atakuje mnie jakimiś manipulacjami i kłamstwami - powiedział Miszalski.

Parlamentarzysta podkreślił zarazem, że nawet gdyby wytoczył Gibale proces w trybie wyborczym i go wygrał, to jego kontrkandydat nie zdążyłby usunąć tych plakatów. - Apelujemy do niego, aby po prostu zaprzestał tej kampanii - dodał.

