Wyniki wyborów. Tak wyglądała bitwa o Kraków

Po ponad dwóch dekadach w stolicy Małopolski dochodzi do zmiany władzy - z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował Jacek Majchrowski . O schedę po wieloletnim samorządowcu walczyli Aleksander Miszalski , który w pierwszej turze wyborów samorządowych uzyskał 37 proc. poparcia. Jego kontrkandydat - radny miejski Łukasz Gibała - zgromadził poparcie prawie 27 proc. głosujących.

Wyniki wyborów. Tak na rezultaty reagowały oba sztaby

- Nie będę spał, nie zmrużę oka. Będziemy czekać do końca, do momentu, aż się przekonamy, kto wygrał. Nie dałbym rady zasnąć. A to dotyczy nie tylko mnie, ale też moich współpracowników. Emocje są zbyt duże - zapewniał lider "Krakowa dla Mieszkańców".