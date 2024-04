Andrzej Kulig od kilkunastu tygodni prowadził intensywną kampanię wyborczą, starając się przekonać do siebie krakowian. Kuliga poparł sam Majchrowski, przekonując, że jest to najlepszy kandydat na prezydenta. Mimo intensywnej kampanii i poparcia rządzącego od 22 lata Krakowem Majchrowskiego nie przyniosło to spodziewanego efektu. Kulig zajął dopiero czwarte miejsce.