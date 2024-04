Wybory samorządowe. Patryk Marjan z Konfederacji prezydentem Bełchatowa

"W wyborach na prezydenta Bełchatowa w 2018 r. Patryk dostał ponad 11 proc. głosów, co było dla wtedy 27 latka świetnym wynikiem. Ale nie osiadł na laurach i dalej ciężko pracował nad swoją rozpoznawalnością w mieście. W 2019 i 2023 otarł się o mandat poselski. Zabrakło mu wtedy naprawdę niewiele. Te dwie porażki wyborcze wielu odebrałyby chęć do dalszej walki. Marjan nie załamał się jednak, nie poddał, nie uznał, że szkoda czasu, pracy i pieniędzy na politykę " - podkreślił Mentzen w kolejnym wpisie.

Patryk Marjan odniósł się do wyników w mediach społecznościowych w krótkim wpisie: "Dziękuję Bełchatów. Zrobię wszystko, aby nie zawieść". W 23-osobowej Radzie Miasta Bełchatowa najwięcej mandatów - dziewięć - zdobyli kandydaci KO, siedmioro radnych będzie miało PiS, pięcioro - KWW Bełchatowianie oraz po jednym - KWW Plus i KWW Marioli Czechowskiej.

Bełchatów. Kim jest polityk Konfederacji Patryk Marjan?

32-letni Marjan jest absolwentem AGH w Krakowie, inżynierem górnictwa oraz magistrem zarządzania. - Dzisiejszy dzień jest dopiero początkiem przygody, odpowiedzialności i tego, że otrzymaliśmy bardzo duży kredyt zaufania od mieszkańców. Jutro zabieramy się do ciężkiej pracy. To, co się dzieje, można przyrównać do filmu 'W pogoni za szczęściem' - mówił podczas wieczoru wyborczego prezydent elekt.