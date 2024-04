- Zostało przekazane to do mediów niepotrzebnie, bo to jest niepotrzebna dezinformacja, która tylko wzbudza niepokój - podała szefowa KBW Magdalena Pietrzak odnosząc się do informacji o źle przyciętych kartach do głosowania. W sobotę w mediach pokazały się zdjęcia kart, w których zostały ucięte okienka umożliwiające oddanie głosu na wybranego kandydata z partii PiS. Pietrzak wyjaśniła, że takie incydenty się zdarzają, jednak komisje mają opracowane wytyczne na podobne sytuacje.