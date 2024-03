Kandydat Trzeciej Drogi wykluczony. "Takie postawy są nieakceptowalne"

Wybory samorządowe 2024. Kandydat Trzeciej Drogi wykluczony

Poznań. Trzecia Doga wykluczyła kandydata z wyborów samorządowych

To kolejny kandydat, którego partia wykluczyła ze swojego komitetu w ostatnim czasie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Pawła Norberta Strzeleckiego, który miał kandydować z list Trzeciej Drogi do Rady Miasta Poznania .

Paweł Strzelecki to poznański radca prawny. Zanim trafił do Trzeciej Drogi, był w Porozumieniu Jarosława Gowina i Platformie Obywatelskiej, z której dwukrotnie bez sukcesu próbował dostać się do miejskiej rady. Internauci szybko dostrzegli i zareagowali na jego posty w mediach społecznościowych, które dotyczyły wojny w Strefie Gazy.