Politycy PiS: To był nasz pomysł

Dlaczego więc do października i wyborów parlamentarnych nie udało się tego tematu "dopiąć"? W partii uznano, że nie jest to najpilniejsza sprawa i trzeba się skupić na bieżącej walce politycznej, by ratować wynik wyborów. PiS wyciągnęło z tego wnioski i dziś kwestia bazy wraca na tapet. Problem jednak w tym, że do swojej kampanii mocno wykorzystuje ją Krzysztof Żuk. To on jako pierwszy poinformował o podpisaniu listu w swoich mediach społecznościowych.