- To jest jeden wielki skandal. Politycy, których pan tu zaprasza, nic w tej sprawie nie zrobili, tylko zasypali to jak reaktor w Czarnobylu. I uważają, że sprawa jest zamknięta. Tymczasem komisja majątkowa, nie powiem, że w majestacie prawa, bo bezprawnie w moim przekonaniu, okradła miasto i okrada wiele innych miast - stwierdza Andrzej Kulig .

Zapowiada, że w przypadku jego wygranej w Krakowie Kościół nie będzie mógł już liczyć na 95-proc. bonifikaty w zakupie ziemi. Dopytywany dlaczego jako wiceprezydent na to pozwalał, odpowiada, że to nie leżało w granicach jego kompetencji. - Mnie pan pyta? Ja sprzedawałem? To nie ja sprzedawałem działki z taką bonifikatą - tłumaczy Kulig. - Absolutnie jestem temu przeciwny - dodaje.

Kandydat na prezydenta Krakowa zdradza też, że jest osobą niewierzącą. Gdy dziennikarze Interii zapytali go, czy zakazałby wychodzenia na rekolekcje ze szkół prosto do kościołów, odpowiedział: - Problem rekolekcji jest mi mi całkowicie obcy, dlatego że nie jestem człowiekiem wierzącym i nie potrafię się w tej sprawie wypowiedzieć.

"Bitwa o Kraków" - to cykl rozmów z kandydatami na prezydenta Krakowa. To właśnie tutaj rozegra się najciekawsza polityczna batalia w tych wyborach samorządowych. Po 22 latach rządów Jacek Majchrowski powiedział "stop". Dziennikarze Interii: Łukasz Szpyrka i Dawid Serafin starają się dowiedzieć, jakie motywy kierują osobami, które chcą przejąć władzę w drugim co do wielkości mieście w Polsce. I nie zadowalają się prostymi i wymijającymi odpowiedziami.