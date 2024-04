25,99 proc. - to frekwencja w II turze wyborów samorządowych, jaką do godziny 17 odnotowano we Wrocławiu. Tym samym w stolicy Dolnego Śląska zarejestrowano najniższą frekwencję spośród wszystkich miast wojewódzkich, w których w niedzielę odbywa się polityczna "dogrywka". Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21.