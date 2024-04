- Jeśli w niedzielę razem wygramy wybory, to największe zwycięstwo odniesie Kraków i jego mieszkańcy. Dziś formalizujemy porozumienie, nad którym pracowaliśmy od tygodni, a którego nie byłoby bez wspólnoty celu, jakim jest miasto naszych wspólnych marzeń - zapowiedział Aleksander Miszalski.

Wybory 2024. Aleksander Miszalski wskazał zastępcę

Krótko po oficjalnych deklaracjach Aleksander Miszalski poinformował, że pierwszym zastępcą prezydenta w jego urzędzie - w przypadku wygranej - będzie właśnie prof. Stanisław Mazur. - To idealne połączenie środowisk - demokratycznej partii , która dziś jest największą siłą polityczną, razem z ruchami miejskimi , aktywnym zapleczem Lepszego Krakowa i z ekspertami krakowskich uczelni - argumentował swoją decyzję.

Prof. Mazur ocenił natomiast, że przyjmuje nominację pretendenta z KO, by "do współdecydowania o mieście zaprosić wszystkich mieszkańców, także tych ambitnych, aktywnych ludzi, którym dziś być może bliżej do Łukasza Gibały".