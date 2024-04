Wybory w Krakowie. Wassermann nie jest zaskoczona wynikami

- Wyniki wyborów w Krakowie są zaskakujące w stosunku do oficjalnych sondaży, ale mnie kompletnie nie zaskoczyły. Od dwóch tygodni, patrząc na rozmiar kampanii Aleksandra Miszalskiego, byłam przekonana, że to on wejdzie do drugiej tury z Łukaszem Gibałą. Niespodzianką jest natomiast wynik, blisko 40 proc. Myślałam, że rywalizacja będzie bardziej wyrównana. Czeka nas bardzo ciekawy i zacięty bój - uważa Wassermann.