Dwie deklaracje Tobiasza Bocheńskiego. Chodzi o kobiety

Tobiasz Bocheński: Chcemy postawić na wolność i swobodę kobiet

- Warszawianki to kobiety przedsiębiorcze, różnych zawodów, wykształcenia, aspiracji i marzeń. To kobiety w różnym wieku, które różnie widzą swoje życie. My chcemy postawić w naszym programie na ich wolność i swobodę. Chcemy stworzyć takie mechanizmy w samorządzie, które będą umożliwiały im rozwój w takim kierunku, w jakim będą chciały - deklarował.

Kandydat na prezydenta Warszawy zapowiedział, że samorząd zamierza pomagać w rozwoju kobiet niezależnie od ich ścieżki zawodowej. - Najważniejszy jest wolny wybór kobiety co do wizji i realizacji swoich pasji, swojego życia zawodowego czy osobistego - podkreślał.

Deklaracje kandydata PiS na prezydenta Warszawy

Wybory samorządowe 2024. "Chcemy, żeby przyszłość należała do warszawianek"

- Program dla kobiet napisały same kobiety, my - mężczyźni nie wtrącaliśmy się do tego, z czego jesteśmy bardzo dumni. (...) Jestem przekonany, że program dla kobiet (...) jest najlepszą możliwą opcją, która powinna być zaimplementowana w Warszawie po wyborach samorządowych. Bardzo chcemy, żeby przyszłość należała do warszawianek - podkreślił Rafał Bocheński.