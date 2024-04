Według danych ogłoszonych przez PKW po podliczeniu 100 procent obwodów, najwyższy wynik w wyścigu po prezydenturę w Olsztyn ie zdobył Robert Szewczyk . 43-letni polityk będący członkiem Platformy Obywatelskiej uzyskał poparcie 20 650 mieszkańców stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, co dało wynik 32,81 procent .

Wyniki wyborów samorządowych, Olsztyn. Kto w drugiej turze?

Na drugim miejscu znalazł się były prezydent Olsztyna, startujący z własnego komitetu Czesław Małkowski . Na samorządowca głos oddało 13 315 głosujących . Z wynikiem 21,16 procent 73-latek awansował do drugiej tury wyborów.

Wybory samorządowe 2024, Olsztyn. Kim jest Robert Szewczyk?

W tegorocznych wyborach startował z hasłem "Pewna Przyszłość" . W swoim programie obiecywał m.in. zwiększenie dostępu do nowych mieszkań komunalnych, poprawę sytuacji na rynku pracy, utworzenie Centrum Zdrowia Seniora, a także "zakończenie wojny futbolowej" poprzez wybudowanie stadionu piłkarskiego.

Wybory samorządowe 2024, Olsztyn. Kim jest Czesław Małkowski?

Czesław Małkowski to drugi polityk, który powalczy w drugiej turze wyborów na prezydenta Olsztyna. 73-letni samorządowiec pełnił już tę funkcję w latach 2001-2008 . Polityk stracił swoje stanowisko w wyniku referendum, które odbyło się po aresztowaniu i postawieniu mu zarzutów dotyczących m.in. wykorzystania seksualnego ciężarnej urzędniczki.

Z samorządem Czesław Małkowski związany był od 1998 roku, kiedy to został wybrany do Rady Miast Olsztyna. Rok później został Sekretarzem Rady Wojewódzkiej SLD i Przewodniczącym Rady Miasta Olsztyn. W 2005 roku postanowił opuścić Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie wstępując do innej partii.