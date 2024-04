Wybory samorządowe 2024. Kim jest Agata Wojda?

Agata Wojda jest rodowitą kielczanką i w polityce działa już od ponad 20 lat. Z wykształcenia jest politologiem. W 2000 roku dołączyła do Platformy Obywatelskiej . Była radną Kielce, a w latach 2021-2023 wiceprezydentką miasta.

Wybory samorządowe 2024. Kim jest Marcin Stępniewski?

Jej kontrkandydatem jest Marcin Stępniewski z Prawa i Sprawiedliwości . Ma 31 lat i jest prawnikiem. Pełnił stanowisko doradcy wojewody świętokrzyskiego, jest zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy i członkiem założycielem Stowarzyszenia Patriotycznego. Od 2018 roku jest także radnym w Kielcach. Nie ukrywa, że wizja miasta przedstawiana przez Wojdę mu się nie podoba. Po ogłoszeniu wstępnych wyników zapowiedział walkę do końca.

- Pomimo tego, że wyniki tego sondażu wskazują na to, że Agata Wojda ma znaczną przewagę, to my nie odpuścimy. Już dziś zaczynamy pracę nad tym, aby odrobić straty. Nie odpuścimy na milimetr. [...] Nie pozwolimy, aby w Kielcach była kontynuowana wizja Bogdana Wenty, a Agata Wojda właśnie tą drogą idzie - powiedział.