Donald Tusk podsumowuje wybory. "Co martwi? Demobilizacja"

Donald Tusk podsumował wybory samorządowe. "Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat (...) Co martwi? Demobilizacja" - napisał premier. "Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - zakończył. Z sondażu exit poll Ipsos wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sejmikach wojewódzkich, natomiast Koalicja Obywatelska uplasowała się na drugim miejscu.