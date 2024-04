Donald Tusk o wynikach wyborów. "PiS po prostu zniknął"

- Mam powody do satysfakcji. PiS po prostu zniknął. To są bardzo znaczące wyniki. 15 października pokazał, że nasza koalicja miała wielki sens - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do wyników drugiej tury wyborów samorządowych. - Jestem pod dużym wrażeniem wiadomości z wczorajszego późnego wieczora, które ułożyły się w zbiorowy, bardzo miły prezent urodzinowy - dodał.