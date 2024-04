Wybory samorządowe 2024 - Gdańsk. Siedmioro kandydatów walczy o prezydenturę

- Jeśli zostanę prezydentem miasta Gdańska, będę dążył do zgody. Chętnie podpisałbym kontrakt z dzielnicami na wzór tego, jaki podpisał śp. Paweł Adamowicz , ale również zawarłbym kontrakt z opozycją w Radzie Miasta - ktokolwiek nią będzie - w ważnych dla miasta tematach. Drugiej strony warto wysłuchać, a nie tylko ją tłamsić. Zmienię to - podkreśla.

Gdańsk. Andrzej Pecka liczy na II turę. "Mogę wygrać z Aleksandrą Dulkiewicz"

Partia Razem startuje osobno. Adam Szczepański: Łączę ideowość z doświadczeniem

- Jedynym krokiem do rozwiązana tego problemu jest publiczno-samorządowy program budownictwa mieszkaniowego na bezpieczny i przewidywalny wynajem. To uzdrowi sytuację na rynku, przywróci równowagę i zmusi prywatnych właścicieli nieruchomości do obniżenia cen najmu i innych opłat - mówi nam Szczepański.

Wybory w Gdańsku. Michał Urbaniak: PiS to słaba i niemrawa opozycja w mieście

- PiS to słaba i niemrawa opozycja w mieście. Słyszałem różne opinie czy informacje, jak to radni PiS dogadują się z radnymi z KO czy WdG (Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz - red.) w różnych, pomniejszych sprawach. Traktuję to jako plotki, niemniej jak to słyszę, to zapala mi się od razu czerwona lampka - twierdzi były poseł prawicy.