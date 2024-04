Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21 .

Wybory samorządowe 2024. Czego nie można robić podczas ciszy wyborczej?

W trakcie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji . Oznacza to, że przez 24 godziny nie wolno przekonywać, ani nakłaniać publicznie wyborców do głosowania na konkretnych kandydatów.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Złamanie ciszy wyborczej - świadome i nieświadome - jest karalne. "Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania, prowadzi agitację wyborczą - podlega karze grzywny" - brzmi artykuł 498 Kodeksu wyborczego.

Kary grzywny zaczynają się od 20 zł, a mogą sięgać nawet do 5 tys. zł. Wysokość kary zależna jest od wagi popełnionego wykroczenia.

Dużo wyższe kary mogą zostać nałożone na osoby i instytucje, które w trakcie ciszy wyborczej opublikują informacje związane z wynikami sondaży przedwyborczych, tych przeprowadzonych w dniu wyborów czy przewidywanych wyników wyborów. W tym przypadku kara sięga do miliona zł.

Cisza wyborcza. Za co nie zostaniemy ukarani?

Podczas ciszy wyborczej nie zabrania się samego namawiania do oddania głosu w wyborach, jeśli jest to działanie na rzecz frekwencji. Zabronione jest jednak przekonywanie do oddania głosu na konkretnego kandydata.