Wybory samorządowe. Usunięto nagranie z Krzysztofem Materną

- Chodzi o to, że ja pracuję w Krakowie, a jestem zameldowany gdzie indziej i nie mogę na pana głosować w drugiej turze. Bardzo bym chciał - tłumaczył Krzysztof Materna. Polityk KO odpowiedział: "przykro mi, ale takie jest prawo" .

Wybory samorządowe. Spór o kampanię profrekwencyjną

W ten sposób nawiązywał do wypowiedzi niektórych radnych PO, którzy wskazywali, że "są bardziej krakowscy, bo ich potomkowie leżą na Cmentarzu Rakowickim". Z drugiej strony sztab Łukasza Gibały zachęcał do dopisywania się do spisu wyborców.