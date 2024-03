Kandydatka na urząd prezydenta miasta Lewicy i Ruchów Miejskich Magdalena Biejat wraz z kandydatami do rad warszawskich dzielnic przedstawiła w piątek propozycje dotyczące edukacji.

- Nie boimy się powiedzieć, że chcemy, żeby była to wizja odważna. Chcemy, żeby to była wizja takiej edukacji, która wyznacza trendy nie tylko w Polsce, ale i dla innych miast w Europie - powiedziała Biejat. - Stawiamy na edukację, bo edukacja dzisiaj jest jedną z najważniejszych inwestycji w przyszłość - dodała. Podkreśliła, że zadaniem szkoły jest wyrównywanie szans dzieci, ale również dbanie, by mogły w niej "rozwijać skrzydła".