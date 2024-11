Zwrot w sprawie Kamali Harris. Pierwszy ruch po porażce

Sztab Kamali Harris poinformował, że kandydatka demokratów zadzwoniła do Donalda Trumpa , by przyznać mu wygraną w wyborach.

Wybory prezydenckie w USA. Przygnębiające nastroje wśród demokratów

Do Donalda Trumpa zadzwonił również Joe Biden, by omówić wyniki głosowania oraz złożyć gratulacje wyboru. Przywódca USA zaprosił go również na spotkanie do Białego Domu i poinformował, że w czwartek wygłosi oświadczenie do narodu.