Joe Biden zadzwonił bez wcześniejszej zapowiedzi do popularnego talk show w amerykańskiej telewizji i oświadczył, że będzie kandydatem demokratów na kolejną kadencję w Białym Domu. Nawiązał też do feralnej debaty z Donaldem Trumpem. Jak przyznał, żałuje, iż doszło do tylu jego wpadek i obiecał, że to więcej się nie powtórzy.