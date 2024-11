Po godz. 19:00 czasu polskiego waszyngtońska policja poinformowała o incydencie, do którego doszło w budynku Kapitolu . Mężczyzna miał zostać zatrzymany podczas obowiązkowej kontroli przed wejściem do Centrum Turystycznego .

W związku z działaniami policji, wstęp do budynku dla wycieczek został wstrzymany do końca dnia .

Wybory w USA. Kolejne incydenty w dniu głosowania

Zdarzenie, które miało miejsce w Waszyngtonie, to nie jedyny incydent, do jakiego doszło w dniu, gdy Ameryka wybiera swojego nowego prezydenta. W stanie Georgia dwa lokale wyborcze zostały czasowo zamknięte po tym, jak administracja otrzymała groźby dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych. Jak tłumaczył sekretarz stanu Brad Raffensperger, to sprawka Rosjan.