Kamala Harris zdecydowała się na pierwsze przemówienie od ogłoszenia decyzji Joe Bidena o rezygnacji ze startu w wyborach. Miało to miejsce przy okazji spotkania z młodymi amerykańskimi sportowcami. Przekazała informacje o stanie zdrowia prezydenta USA, który zachorował na COVID-19. - Czuje się już znacznie lepiej - stwierdziła.

Następnie nawiązała do jego "dziedzictwa, które jest niezrównane". - W czasie jednej kadencji zrobił więcej niż niektórzy prezydenci, którzy rządzili dwie kadencje. Nie ma sobie równych we współczesnej historii - powiedziała, dodając, że Biden "każdego dnia walczy dla Amerykanów".

Wybory w USA. Pierwsze wystąpienie Kamali Harris po ogłoszeniu decyzji

Mówiła o tym, że prezydenta Stanów Zjednoczonych poznała, "przez jego syna Beau". - Pracowaliśmy razem jako prokuratorzy generalni w naszych stanach. Wtedy Beau często opowiadał mi historie o swoim ojcu. Widziałam u niego te same cechy, które wiedziałam każdego dnia u naszego prezydenta - przekazała.

Następnie wymieniła, że chodzi o "uczciwość, oddanie rodzinie, wielkie serce i jego miłość, głęboka miłość do kraju" - Jestem bezpośrednim świadkiem tego, że każdego dnia nasz prezydent Joe Biden walczy o naród amerykański i jesteśmy głęboko wdzięczni za jego służbę dla naszego narodu - powiedziała.

Kamala Harris uda się w pierwszą podróż

Chwilę wcześniej pojawił się komunikat w sprawie pierwszej podróży Harris od ogłoszenia decyzji Bidena. "To pierwszy pełny dzień naszej kampanii, więc jadę do Wilmington w stanie Delaware, aby przywitać się z personelem w centrali. Jeden dzień za nami. Jeszcze 105. Razem to wygramy" - napisała Harris w mediach społecznościowych. Jak przekazał Reuters, poinformował o tym także Biały Dom.