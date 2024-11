Amerykanie we wtorek tłumnie ustawiają się, aby oddać głos w wyborach prezydenckich . Zacięty bój o Biały Dom toczą republikanin Donald Trump oraz demokratka Kamala Harris .

Wybory w USA. Na czym polegają badania exit poll?

Podchodzą do wyborców, którzy już oddali głos i opuszczają lokal. Cała procedura ma określoną metodologię. Ankieterzy wybierają np. co piątego głosującego. Następnie, jeśli dana osoba wyrazi zgodę na udział w sondażu, wypełnia poufną ankietę i wrzucą ją do specjalnej urny.