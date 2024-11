Wymowny gest Kamali Harris. Sztab ogłasza

Urzędnik ze sztabu Kamali Harris przekazał, że kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, nie wygłosi dzisiaj (we wtorek czasu lokalnego) przemówienia, a tym samym nie zwróci się do swoich zwolenników, którzy oddali na nią głosy.

Jak dodał, Harris zabierze głos w środę (czasu lokalnego). - Wiceprezydent Harris dzisiaj się nie wypowie, ale jutro, zwróci się nie tylko do zwolenników, ale do całego narodu amerykańskiego - mówił szef sztabu demokratki.

Wybory USA 2024. Harris czy Trump? Trwa liczenie głosów

Kamala Harris zgromadziła do tej pory 187 głosów elektorskich - wynika z danych przekazywanych przez agencję Reutera.

Obecna wiceprezydent wygrała w stanie Nowy Jork (64,5 proc. do 35,5 proc. Donalda Trumpa), co dało jej 28 głosów elektorskich. Kolejne 19 Harris zapisała na swoje konto zwycięstwem w Illinois (58,6 proc. do 40 proc.).