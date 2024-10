Wybory w USA coraz bliżej. Donald Trump odrabia straty

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji Reutera Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa stosunkiem głosów 46 proc. do 43 proc., zaś w opublikowanym na łamach "New York Timesa" - odpowiednio 49 proc. do 46 proc. Przewaga ta - jak zauważają eksperci - mieści się w granicy błędu statystycznego.