Wybory w USA. Problemy na wiecu Donalda Trumpa

W reakcji na nawoływania uczestników wiecu Trump wyrwał mikrofon z mównicy i przybliżył do swoich ust .

W pewnym momencie, gdy słychać było, że problemy z nagłośnieniem wciąż trwają, były prezydent powiedział: "To chyba żarty. Chcecie zobaczyć, jak wykopuję ludzi za kulisami?". Tłum wiwatował, a Trump kontynuował: "Nie mam nic przeciwko temu, jeśli zechcą wyjść trochę do przodu, ale to dość głupia sytuacja".