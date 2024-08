Walz oficjalnie przyjął nominację. Będzie kandydował u boku Harris

- To zaszczyt mojego życia przyjąć nominację na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszyscy jesteśmy tu dziś wieczorem z jednego pięknego, prostego powodu - kochamy ten kraj - mówił Walz. Będzie on kandydował razem z Kamalą Harris, która ubiega się o urząd prezydenta.

Wybory prezydenckie USA 2024. Tim Walz przyjął nominację

W przemówieniu Tim Walz podkreślał, jak jego pochodzenie ze wsi w Nebrasce i praca jako nauczyciel małym miasteczku w Minnesocie ukształtowała go jako polityka i jego myślenie na temat tolerancji, praw obywatelskich czy prawa do aborcji.

- Ta rodzina mieszkająca na końcu ulicy może nie myśleć tak jak ty, może nie modlić się tak jak ty, może nie kochać tak jak ty, ale są twoimi sąsiadami, dbasz o nich, a oni dbają o ciebie, ponieważ to jest to, co najlepsze w Ameryce - mówił. Podkreślił, że w Minnesocie ochronili swobody reprodukcyjne, bo szanują sąsiadów i osobiste wybory. - Nawet jeśli my sami nie podjęlibyśmy takich wyborów, mamy złotą zasadę: pilnuj własnego interesu - dodawał.

Walz opisał także swoje doświadczenie w nauczaniu nastolatków, którzy zainspirowali go do zajęcia się polityką. - Zobaczyli we mnie to, co chciałem w nich zaszczepić: zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, zrozumienie, że wszyscy jesteśmy w tym razem i wiarę, że pojedyncza osoba może naprawdę coś zmienić dla swoich sąsiadów - podkreślił.