- On ( Binjamin Netanjahu - red.) wykonuje dobrą robotę. Biden próbuje go powstrzymywać (...), a prawdopodobnie powinien robić coś odwrotnego - powiedział Donald Trump podczas krótkiego spotkania z prasą na lotnisku w Detroit.

Republikanin pochwalił przy tym zabicie przez siły Izraela przywódcy Hamasu Jahji Sinwara. - Moja reakcja na to jest taka, że to nie była dobra osoba (...) Cieszę się, że Bibi zdecydował się zrobić to, co musiał - dodał.