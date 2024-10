Trump rozbije "niebieski mur"? Poruszenie wśród wyborców Harris

Demokraci ostrzegają Kamalę Harris, że traci poparcie w Michigan, który może okazać się jednym z kluczowych stanów do wygrania wyborów prezydenckich. Zwolennicy partii wzywają swoją kandydatkę, by w ostatnich chwilach wyścigu o Biały Dom skupiła się właśnie na tym regionie. Niezdecydowani wyborcy mają mieć konkretne powody, by wybrać Donalda Trumpa. - Wszyscy się boimy - wskazała jedna z demokratek.