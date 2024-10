Wybory w USA 2024. Donald Trump: Kamala Harris nie jest zdrowa

"To bardzo paskudna i niebezpieczna sytuacja. To są głęboko poważne schorzenia, które w oczywisty sposób wpływają na jej funkcjonowanie" - ocenił i dodał przy tym, że nie zamierza publikować swoich badań, bo nie ma na to czasu.