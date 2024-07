Trump jeszcze nie wygrał. Nowe sondaże studzą entuzjazm republikanów

W środę ukazał się sondaż "The Economist" przeprowadzony we współpracy z portalem YouGov, w którym zapytano Amerykanów, na kogo oddadzą swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak podkreślono, respondenci udzielili odpowiedzi po zamachu na Donalda Trumpa podczas wiecu w Pensylwanii - po którym pojawiło się wiele komentarzy, że dzięki temu "już wygrał wybory".

Okazało się, że Trump prowadzi nad Joe Bidenem o dwa punkty procentowe . Kandydat republikanów zdobył 43 proc. poparcia, a demokrata - 41. Analitycy przypominają, że w badaniu z zeszłego tygodnia były prezydent miał przewagę trzech punktów procentowych. "Każdy z nich ma szansę na zwycięstwo" - komentuje "The Economist".

Nowe sondaże wyborcze w USA. Tak rozkłada się poparcie w kluczowych stanach

Nie oznacza to jednak, że atak na Trumpa nie ma żadnego wpływu na przepływy poparcia. Tego samego dnia ukazał się również sondaż Florida Atlantic University opublikowany na portalu Mainstreet, w którym zbadano poparcie w dwóch kluczowych stanach - Wirginii oraz Georgii . W Wirginii zarówno Trump, jak i Biden uzyskali po 44 proc. Wcześniej dominował w nim Biden.

"Część tego ruchu była spowodowana liczbą demokratów, którzy po zamachu przeszli do grupy niezdecydowanych lub do republikanów" - napisano w analizie wyników sondażu. Z kolei w Georgii poparcie dla Trumpa "pozostało bez zmian". Nadal ma podobną przewagę w stosunku do obecnie urzędującego prezydenta.