- Jestem bardzo zadowolony, Tim. Zdecydowałeś się na dużą skalę, a to ich znokautowało (protestujących - przyp. red.). To, co zrobiły służby porządkowe w Minneapolis było niesamowite. Weszły i zdominowały - powiedział ówczesny prezydent USA Donald Trump do gubernatora Minnesoty Tima Walza odnosząc się do tłumienia zamieszek, które wybuchły po śmierci George'a Floyda.