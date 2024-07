Wybory prezydenckie USA 2024. Amerykanie oceniają Kamalę Harris

Media: Joe Biden może wycofać się z wyborów już w ten weekend

Jednocześnie Barack Obama miał wyraźnie podkreślić, że decyzja Joe Bidena co do rezygnacji ze startu w wyborach należy tylko i wyłącznie do samego zainteresowanego. "Podkreślił, że troszczy się o Joe Bidena i jego spuściznę. Odrzucił też twierdzenia, że tylko on może wpłyną na decyzję prezydenta" - czytamy w artykule.