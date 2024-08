Symboliczny gest demokratów. Wskazali na Kamalę Harris

We wtorek odbył się drugi dzień konwencji Partii Demokratycznej . Delegaci demokratów w Chicago symbolicznie wybrali Kamlę Harris na kandydatkę na prezydenta - wiążące głosowanie delegatów odbyło się wirtualnie jeszcze na początku sierpnia.

Wybory prezydenckie USA 2024. Symboliczny gest delegatów demokratów. Wskazali na Harris

W przeciwieństwie do głosowań podczas poprzednich konwencji, tegoroczne było głównie symbolicznie , bo partia oficjalnie zagłosowała za kandydaturą wiceprezydent podczas wirtualnego głosowania. Stało się tak z powodu niejasności dotyczącej lokalnych przepisów w stanie Ohio , które wyznaczały datę konieczną do zgłoszenia kandydatów w wyborach.

Nieoczekiwanie krótkie wystąpienie do uczestników konwencji wygłosiła sama Kamala Harris , która połączyła się z Chicago z Milwaukee, gdzie razem z Walzem występowali w wiecu wyborczym.

- Dziękuję wszystkim tu i tam za wiarę w to, co możemy zrobić razem. Jesteśmy zaszczyceni, że jesteśmy waszymi nominatami. To jest kampania napędzana przez ludzi i razem wytyczymy nową drogę naprzód w przyszłości dla wolności, optymizmu i wiary - powiedziała była prokurator generalna Kalifornii.