Skomentował zamach na Trumpa. "Scenariusz skopiowany ze Słowacji"

Scenariusz skopiowany ze Słowacji - ocenił w niedzielę Robert Fico, odnosząc się do sobotniego zamachu na kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak przekazał na Facebooku, "polityczni przeciwnicy Trumpa próbują go uciszyć". Tym samym nawiązał do wydarzenia z maja, gdzie w wyniku zamachu sam został poważnie ranny.