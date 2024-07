Joe Biden ma zastanawiać się nad dalszą walką o fotel prezydenta. Według źródeł "The New York Times" prezydent obawia się, że może nie uratować swojej kandydatury, jeżeli w najbliższych dniach nie przekona do siebie opinii publicznej. Na doniesienia dziennika niemal natychmiast zareagował Biały Dom.