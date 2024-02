Porażka prawników Trumpa. Sąd zdecydował w sprawie procesu

- W tym momencie mogę poinformować, że 25 marca przystąpimy do wyboru ławy przysięgłych - powiedział sędzia Juan Merchan. Proces będzie trwał około sześciu tygodni.

Adwokat polityka, Todd Blanche, stwierdził, że kontynuowanie procesu w tym terminie jest "wielką niesprawiedliwością" i "próbą ingerencji w wybory" , które odbędą się 5 listopada. Prawnicy Trumpa domagali się przesunięcia procesu do 2026 roku.

Przed przesłuchaniem Trump stwierdził, że sprawa jest motywowana politycznie. - To by się nie wydarzyło, gdyby nie fakt, że kandyduję na prezydenta i dobrze sobie radzę - powiedział Trump na korytarzu przed salą sądową.

W ciągu ostatniego roku były prezydent ostro krytykował Merchana, nazywając go "nienawidzącym Trumpa sędzią". Zwracał się do niego z prośbą o rezygnację z prowadzenia sprawy i przeniesienie jej z sądu stanowego do sądu federalnego.